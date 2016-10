Une école pour filles incendiée par des talibans en Afghanistan

Des hommes armés ont incendié une école pour filles et détruit le mobilier et les livres dans le nord de l'Afghanistan où s'étendent les combats entre gouvernement et les rebelles talibans, ont rapporté samedi des sources locales. L'incident qui n'a pas fait de victimes s'est produit vendredi soir à Shibirghan, la capitale provinciale du Jawzjan, à 150 km environ à l'ouest de Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord, a indiqué le porte-parole du gouverneur Reza Ghafoori. "Des hommes armés sont entrés dans l'école vers 10 heures du soir, ont frappé les gardes et ont mis le feu aux chaises, aux livres et aux salles de classe", a-t-il expliqué.