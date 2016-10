Sortie d’usine de la première Hyundai algérienne

La première voiture de marque Hyundai, Made In Algeria, la Tucson, est sortie de l’usine sise à la zone industrielle de Zaaroura à Tiaret. Le président du groupe Tahkout, propriétaire de l’usine, ainsi que les autorités locales dont le wali de Tiaret, Abdeslam Bentouati, on présidé la cérémonie. Une visite à l’intention des médias à été organisée sur le site et des tests effectués. Cette réalisation est le fruit d’une collaboration entre le groupe TMC et le sud –coréen Hyundai. Le coût de cet investissement est de l’ordre de 340 millions de dollars.