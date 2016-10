Noureddine Bedoui en visite au Qatar

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui a entamé dimanche une visite de travail au Qatar dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Cette visite sera sanctionnée par la signature d'une convention entre les ministères de l'Intérieur des deux pays. M. Bedoui aura également l'occasion de s'entretenir avec des responsables de l'Etat du Qatar sur les moyens de renforcer les relations bilatérales. L'Algérie et le Qatar ont conclu plusieurs accords de coopération dans divers domaines dont 13 conventions et mémorandums signés lors de la réunion de la Haute Commission mixte qui s'est tenue à Doha en novembre 2014. Les secteurs concernés sont notamment la jeunesse, les sports, l'enseignement supérieur, la pêche et les douanes. M.Bedoui est accompagné du Directeurgénéral de la Sûreté national, le général major, Abdelghani Hamel.