56 communes de Médéa connectées à la fibre optique

Au total 56 communes de la wilaya de Médéa sont connectées à ce jour au réseau de fibre optique dont la généralisation à l’ensemble des 64 communes de la région est prévue d’ici fin 2016, a appris auprès du directeur de la Poste et des technologies de l’information et de la communication. Selon Benyacoub Touahria, le programme d’extension du réseau local de fibre optique, entamé sur plusieurs phases depuis l’année 2004, a permis de porter le nombre de communes couvertes par ce réseau à cinquante-six communes, contre dix-sept communes, avant le lancement de ce programme. Les huit communes restantes, parmi lesquelles Ouled Bouachraa, Robeia, El-Haoudine et El-Aissaouia, seront connectées, "au plus tard fin décembre prochain", a expliqué ce responsable, précisant que les travaux de pose des câbles de fibre optiques desservant ces communes sont à un stade "très avancé" et devraient être achevés à l’échéance fixée.