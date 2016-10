Quatre personnes tue en Libye

Quatre personnes, dont un célèbre militant anticorruption, ont été tuées samedi soir dans une explosion à Benghazi, deuxième ville de Libye, selon un nouveau bilan de sources militaire et médicale. "Une explosion causée par un obus de mortier s'est produite dans le quartier el-Kich" samedi soir à Benghazi, a déclaré Mohamad al-Azoumi, un porte-parole des brigades alliées aux forces des autorités parallèles (non-reconnues), sous le commandement du général Khalifa Haftar. Une source médicale à Benghazi a indiqué dimanche qu'un nouveau bilan faisait état de "quatre morts et 23 blessés à la suite de l'explosion survenue dans la zone d'el-Kich", ajoutant que les victimes de l'attentat étaient toutes civiles. Un premier bilan faisait état de deux morts et cinq blessés. Selon cette même source, l'une des victimes est "le célèbre militant anticorruption Mohamad Bouguiguis, qui préside l'organisation libyenne de lutte contre la corruption"