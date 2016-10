Turquie: les deux maires accusés de terrorisme

Un tribunal turc a annoncé dimanche avoir placé en détention provisoire les deux maires de Diyarbakir, épicentre du sud-est à majorité kurde de la Turquie, accusés d'activités "terroristes" en lien avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Gültan Kisanak et Firat Anli, élus ensemble en 2014 à la tête de Diyarbakir, sont accusés d'"appartenance à une organisation terroriste armée" et de "soutien logistique à une organisation terroriste armée", selon un communiqué du tribunal de Diyarbakir. Leur mise en détention intervient cinq jours après leur placement en garde à vue, mardi soir, qui avait provoqué une flambée de violence dans le sud-est du pays.

Un rédacteur en chef d'un journal d'opposition arrêté

Le rédacteur en chef du quotidien d'opposition Cumhuriyet a été arrêté par la police en Turquie, a annoncé lundi l'agence de presse Anadolu. Murat Sabuncu a été arrêté et les autorités étaient à la recherche de Akin Atalay, le président du directoire, et du journaliste Guray Oz, a expliqué l'agence. Selon le journal, M. Oz est déjà en détention. Anadolu a précisé que les domiciles d'Atalay et de Oz avaient été perquisitionnés.