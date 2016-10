New Delhi étouffe dans un brouillard toxique

La capitale indienne New Delhi étouffait lundi dans un brouillard toxique au lendemain de la grande fête hindoue de Diwali, où il est de coutume de faire exploser pétards et feux d'artifice, selon les médias. Au réveil d'une nuit traversée de détonations et de pétarades, une épaisse fumée enveloppait la ville, masquant le paysage, s'insinuant dans les foyers et jusque dans les tunnels du métro. Pour la première fois dans la ville, la barre record de 1.000 microgrammes de particules fines par mètre cube d'air (?g/m3) a été dépassée dans un quartier du sud de Delhi - soit bien au-delà de dix fois les seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).