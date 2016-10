Irak: opération militaire dans l'est de Mossoul

Les forces de sécurité irakiennes ont lancé lundi une opération pour entrer dans la partie est de la ville de Mossoul (nord de l'Irak) dans le cadre d'une campagne visant à chasser le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) de son dernier grand bastion dans le pays, a annoncé l'armée dans un communiqué. Un responsable militaire au sein des forces d'élite du contre-terrorisme (CTS) a indiqué qu'il ne restait plus que deux villages, Bazwaya et Gogjali, à prendre avant d'atteindre l'agglomération de Mossoul, la deuxième ville d'Irak. "Si nous y parvenons, nous ne serons plus qu'à quelques centaines de mètres de Mossoul", a dit ce lieutenant-colonel.