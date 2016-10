Liban: nouvelle réunion du Parlement pour élire un président

Le Parlement libanais doit tenir lundi sa 46e réunion afin d'élire à la présidence l'ex-général Michel Aoun, pour un mandat de six ans non-renouvelable, mettant fin à un vide institutionnel de deux ans et demi en raison des profondes divisions politiques. Alors que le Liban est sans président depuis mai 2014, l'élection de M. Aoun, 81 ans, est le fruit d'un laborieux compromis entre les principales factions politiques, habituellement promptes à s'affronter sur tous les dossiers. Des partisans du général se sont rassemblés dès lundi matin sur la place des Martyrs, dans le centre de Beyrouth, non loin du Parlement.