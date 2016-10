Sonatrach a réalisé 28 découvertes en neuf premiers

Le groupe Sonatrach a réalisé 28 découvertes d'hydrocarbures du 1er janvier au 30 septembre 2016 dont essentiellement à Hassi Messaoud et à Berkine. "Dans le cadre de ses activités d'exploration, Sonatrach annonce la mise en évidence de 28 découvertes d'hydrocarbures au 30 septembre 2016", indique-t-elle dans un communiqué. La totalité de ces découvertes, dont 3 sont en cours d'évaluation, a été réalisée "en effort propre", précise la compagnie nationale des hydrocarbures. Le volume total d'hydrocarbures mis en évidence grâce aux 25 découvertes évaluées s'élève à 177,47 millions de tonnes équivalent pétrole (Tep) prouvé et probable (2P), et 401,37 millions de Tep prouvé, probable et possible (3P).