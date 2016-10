La culture du pavot progresse en Afghanistan

Le vice-ministre afghan chargé de la lutte antidrogue, Baz Mohammad Ahmadi, dénonce une nouvelle progression du pavot dans son pays, confirmant ainsi les derniers chiffres de l'ONU qui placent l'Afghanistan à la tête des pays producteurs d'opium. "Il y a trois ans, on comptait encore 20 provinces totalement exemptes de pavot, on n'en a plus que dix", a indiqué Baz Mohammad Ahmadi, vice-ministre de l'Intérieur chargé de la lutte antidrogue. Il commente les derniers chiffres des Nations unies présentés le 24 octobre à Kaboul, qui confirment la place de l'Afghanistan comme numéro un mondial de production d'opium: les cultures de pavot ont augmenté de 10% (201.000 ha) en un an et sur cette base, l'ONU estime que la production d'opium devrait bondir de 43% à 4.800 tonnes - 6.000 peut-être en extrapolant aux provinces trop dangereuses pour être visitées.