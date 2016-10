Michel Aoun élu président du Liban

L'ex-général Michel Aoun, âgé de 81 ans, a été élu lundi président du Liban par un vote du Parlement qui met fin à un vide institutionnel de 29 mois. Il a été élu par 83 voix, 36 vote blancs et 8 annulés, a annoncé le président de la chambre des députés Nabih Berri. Michel Aoun est devenu ainsi le 13e président du Liban depuis l'indépendance. En mai 2014, le mandat du chef de l'Etat Michel Sleimane a pris fin et plus de deux ans auront été nécessaires pour qu'un laborieux compromis assure le triomphe de M. Aoun.