L'Algérie et le Qatar signent un accord de coopération sécuritaire

L'Algérie et le Qatar ont signé lundi à Doha un accord portant échange d'expériences et coordination entre les deux pays en matière sécuritaire, notamment dans la lutte contre le crime organisé et transfrontalier. L'accord a été signé, du coté algérien, par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nouredine Bedoui, et, du coté qatari, par le Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Cheikh Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa Al Thani. Le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, qui accompagne M. Bedoui lors de sa visite au Qatar, a assisté à la cérémonie de signature.