Nigeria: 9 morts dans une embuscade terroriste

Au moins neuf personnes, dont cinq soldats, ont été tuées et 19 soldats blessés dans une embuscade contre l'armée dans le nord-est du Nigeria, ont rapporté des médias lundi citant des responsables. Dans un communiqué diffusé dimanche soir, le porte-parole de l'armée nigériane, le colonel Sani Usman, indique que les terroristes ont attaqué les troupes alors qu'elle menaient samedi des "opérations de nettoyage" dans l'Etat du Borno, dévasté par le groupe terroriste Boko Haram. "Cinq soldats, trois miliciens d'autodéfense et un civil ont perdu la vie lors de cette embuscade, alors que 19 soldats et un civil ont été blessés plus ou moins gravement", a précisé le colonel.