Cinq opposants au président Maduro libérés

Cinq opposants au président vénézuélien Nicolas Maduro ont été libérés lundi soir, au lendemain de l'amorce d'un dialogue pour résoudre la crise qui secoue le pays, ont annoncé des leaders de l'opposition. Carlos Ocariz, une figure de l'opposition, a d'abord annoncé sur Twitter la libération de Carlos Melo, Andres Moreno et Marco Trejo. Carlos Melo avait été arrêté le 31 août par des agents des services de renseignement qui l'accusaient d'être en possession d'explosifs. Andres Moreno et Marco Trejo étaient en détention depuis septembre en raison d'une vidéo qu'ils avaient produite pour un parti d'opposition et qui appelait l'armée à réfléchir à la crise qui touche le pays, un geste considéré comme un appel à la sédition par les autorités.