Le Canada va accueillir 300.000 immigrants en 2017

Le Canada va accueillir 300.000 immigrants en 2017, soit un volume identique à celui qui devrait être atteint en 2016, avec moins de réfugiés et plus de migrants pour raisons économiques, a annoncé lundi le ministre de l'Immigration, John McCallum. "Les niveaux d'immigration en 2017 favoriseront la croissance économique et l'innovation au Canada tout en permettant de réunir un plus grand nombre de familles et de réduire les délais de traitement", a estimé le gouvernement. John McCallum veut prendre comme base un chiffre de 300.000 immigrants par an "comme une référence pour la croissance future (...), ce qui est 40.000 de plus que la norme historique".