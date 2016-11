Le plus important oléoduc des Etats-Unis fermé

Le plus important oléoduc des Etats-Unis était fermé mardi dans l'Etat de l'Alabama, dans le sud du pays, au lendemain d'une explosion, suivie d'un incendie, qui a fait un mort et cinq blessés, a annoncé la compagnie Colonial. L'accident est survenu lundi dans le comté de Shelby, lorsqu'un excavateur a touché l'oléoduc et provoqué une explosion, a précisé la compagnie dans un communiqué. "A la suite de cet accident, Colonial a fermé ses deux principaux conduits, qui traversent le comté de Shelby", a ajouté la compagnie. Une personne a été tuée et cinq autres, blessées, ont été hospitalisées, a indiqué Colonial.