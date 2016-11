Le Brent à moins de 49 dollars mardi à Londres

Les prix du pétrole se stabilisaient mardi en cours d'échanges européens, restant toutefois proches de leur plus bas en un mois après leur chute de lundi. En fin de matinée du mardi, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en janvier 2017 et dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, valait 48,80 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 19 cents par rapport à la clôture de lundi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en décembre perdait 9 cents à 46,77 dollars.