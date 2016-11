La cancer pourrait tuer 5,5 millions de femmes en 2030

Le cancer pourrait ôter la vie à 5,5 millions de femmes chaque année dans le monde à l'horizon 2030 soit près de 60% de plus par rapport à 2012, en raison de l'augmentation et du vieillissement de la population, selon un rapport de la Société américaine du cancer (ACS) publié mardi. Des efforts accrus d'éducation et de prévention sont essentiels pour endiguer ce fléau grandissant qui a tué 3,5 millions de femmes en 2012 (sur plus de 8 millions de décès au total), en majorité dans les pays en développement, selon ce rapport de la Société américaine du cancer rendu public lors du congrès mondial du cancer réuni à Paris jusqu'à jeudi.