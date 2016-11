Daech utilise des civils comme bouclier à Mossoul

Les Nations unies ont affirmé mardi que le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) déplacerait des milliers de civils vers Mossoul et ses alentours en Irak pour former un bouclier humain. L'EI "a transporté lundi très tôt quelque 25.000 civils, venus de la localité de Hamam al-Alil, dans des camions et autocars afin de les rapprocher de Mossoul", selon les informations obtenues par le Haut-Commissariat aux réfugiés et transmises aux journalistes lors d'un point de presse à Génève par une porte-parole, Ravina Shamdasani. "La plupart des camions ont été empêchés de se rendre à Mossoul en raison de patrouilles aériennes de la coalition" internationale dirigée par les Etats-Unis, a expliqué Ravina Shamdasani.