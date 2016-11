L'UA achève sa visite au Soudan du Sud

L'Union africaine (UA) a souhaité la poursuite du dialogue avec les parties belligérantes au Soudan du Sud afin de restaurer la paix et la stabilité dans ce pays ravagé par la guerre. Ces propos ont été tenus à l'occasion de l'achèvement de la visite de trois jours à Juba d'une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'UA et de la Commission de l'UA. La dirigeante de cette délégation, Catherine Muigai Mwangi, a affirmé que la délégation a rencontré le président sud-soudanais Salva Kiir, des membres du gouvernement, et des représentants des agences humanitaires dans le pays. Les combats ont repris en début juillet entre les loyalistes du président Kiir et les troupes fidèles à l'ex-premier vice-président, limogé, Riek Machar.