Niger: 18 morts dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs

Au moins 18 personnes ont trouvé la mort et 43 autres blessées mardi au Niger dans des affrontements ayant opposé des agriculteurs et des éleveurs près de Bangui, une localité de la région de Tahoua (ouest), a indiqué un communiqué du ministère de l'Intérieur. "Cette bagarre s'est soldée par un bilan tragique de 18 morts, 43 blessés et plusieurs maisons incendiées", selon le texte du communiqué. "Le calme est revenu" grâce "au déploiement des forces de défense et de sécurité", et "des patrouilles pour assurer la sécurité des biens et des personnes", a-t-on ajouté de même source. Le ministère, qui a "lancé un appel au calme et à la sérénité", annonce également l'ouverture "d'enquêtes" en promettant que "tous les coupables" de "ces actes atroces" seront "arrêtés et poursuivis en justice".