Corée du Sud: la présidente limoge son Premier ministre

La présidente sud-coréenne Park Geun-Hye, empêtrée dans le scandale autour de sa confidente Choi Soon-il, accusée de trafic d'influence et de corruption, a décidé de limoger son Premier ministre mercredi et l'a remplacé par un autre responsable, a annoncé le porte-parole de la présidence. Le Premier ministre Hwang Kyo-Ahn a été relevé de ses fonctions "en raison de la situation actuelle", a indiqué Jung Youn-Kuk, porte-parole de la présidence, ajoutant que le ministre des Finances et son collègue de la Sécurité publique avaient subi le même sort.