Deux éléments de soutien au terrorisme arrêtés à Boumerdès et Tébessa

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mardi à Boumerdès et Tébessa par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté le 1er novembre 2016 à Boumerdès (1e Région militaire et Tébessa 5e RM), deux éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis qu'un autre détachement a détruit douze casemates qui servaient de refuges pour les terroristes, suite à une opération de fouille et de ratissage à Jijel", précise le MDN.