115 reporters tués dans le monde en 2015

115 reporters ont été tués dans le monde en 2015, notamment dans les pays en conflit, a souligné mercredi l'Unesco. "Les médias et la liberté d'expression sont en état de siège", souligne l'Unesco dans un rapport publié à l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Les pays les plus touchés sont la Syrie (13 reporters tués) et l'Irak (10), la France, avec l'attaque du journal "Charlie Hebdo" (8 journalistes tués), le Brésil, le Mexique et le Sud-Soudan suivent avec 7 journalistes tués chacun, alors que l'Inde, la Libye et les Philippines affichent un bilan de 6 journalistes tués pour chaque pays.