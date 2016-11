Les femmes au volant : l’éternel tabou en Arabie Saoudite

Le Conseil consultatif saoudien, une assemblée aux membres désignés et sans pouvoir législatif, a refusé de débattre du droit des femmes à conduire, a indiqué mercredi l'un de ses membres. Un membre du Conseil consultatif a présenté cette semaine une proposition pour débattre du droit des femmes à conduire, a indiqué l'un de ses collègues. La proposition n'a pas obtenu la majorité de 50% plus un pour être débattue par cette assemblée, composée de 150 membres dont 30 femmes et qui se contente de conseiller le gouvernement sans légiférer. Le vice-prince hériter, Mohammed ben Salmane, a estimé en avril que la "société n'était pas encore prête" pour permettre aux femmes de conduire.