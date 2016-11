Berlin alarmé par les mesures visant les médias en Turquie

La chancelière allemande Angela Merkel a qualifié mercredi d'"alarmantes" les récentes mesures prises par le pouvoir turc visant les médias, prévenant que cela jouerait "un rôle central" dans les négociations sur la demande d'adhésion du pays à l'Union européenne (UE). "Concernant la Turquie, le fait que ce bien précieux qu'est la liberté de la presse et la liberté d'opinion soit sans cesse limité est pour moi comme pour l'ensemble du gouvernement au plus haut point alarmant", a déclaré Mme Merkel. La police turque a arrêté lundi le rédacteur en chef et plusieurs journalistes de "Cumhuriyet", principal quotidien d'opposition, alors que la presse a été particulièrement visée par les purges menées depuis le putsch avorté de juillet.