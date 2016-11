827 journalistes tués au cours de la dernière décennie

Un total de 827 cas de meurtres de journalistes ont été enregistrés au cours de la dernière décennie, avec seulement 8 pc de cas où les auteurs de ces meurtres ont été tenus de rendre des comptes, selon l’Organisation des Nations Unies. Dans un message publié à l’occasion de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes, célébrée le 02 novembre, l’organisation mondiale souligne que les attaques à l’encontre des journalistes violent les droits de l’homme des individus et portent atteinte à la liberté d'information et d'expression. L'organisation indique, à ce propos, que l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) mobilise tous les partenaires pour mettre en £uvre le Plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité, soulignant que le succès de cette entreprise repose sur une coopération accrue pour instaurer une culture de la liberté d'expression.