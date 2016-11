Deux soldats américains tués dans le nord de l'Afghanistan

Deux soldats américains de la force de l'Otan en Afghanistan ont été tués jeudi et deux autres blessés lors d'une opération à Kunduz, ville du nord du pays où des combats récurrents opposent forces afghanes et talibans, ont rapporté les médias. "Les militaires ont été pris sous le feu pendant une mission (...) avec nos partenaires afghans pour dégager une position des talibans dans le district de Kunduz", selon un communiqué de Resolute Support, l'opération de l'Otan en Afghanistan. "Cette perte nous brise le coeur", a écrit le général John Nicholson, qui commande les forces américaines et l'ensemble de l'opération de l'Otan en Afghanistan.