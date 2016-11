Mouvement dans le corps des chefs de daïras

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé jeudi à un mouvement dans le corps des chefs de daïras, des directeurs de la réglementation et des affaires générales, des directeurs de l'administration locale et des inspecteurs généraux de wilayas, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution. Ce mouvement comprend les décisions de mutation des cadres totalisant une ancienneté supérieure à 5 années dans leurs postes actuels et la promotion de cadres dans les postes vacants, indique le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales dans un communiqué.