Plus de 6 quintaux de kif traité saisis à Tlemcen

Plus de 6 quintaux de kif traité ont été saisis mercredi par des Gardes-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale à Tlemcen, indique jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, des Gardes-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, le 2 novembre 2016 à Tlemcen (2ème Région militaire), une importante quantité de kif traité s’élevant à 6 quintaux et 44 kilogrammes", note la même source.