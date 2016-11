Les forces irakiennes dans l'est de Mossoul

Des forces d'élite irakiennes ont avancé vendredi dans les rues de l'est de Mossoul, se heurtant à une forte résistance des éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), ont rapporté des médias, citant un responsable militaire. "Les unités du contre-terrorisme (CTS) ont avancé dans le quartier est d'Al-Karama et font face à des tirs et des bombes des terroristes", a précisé Muntadhar Salem, un responsable des CTS. "Les coups de feu étaient quasiment ininterrompus et des informations parvenant du front par radio indiquaient que les terroristes avaient mis en place des barrières et des bombes dans les rues pour ralentir l'avancée des forces irakiennes", a-t-il ajouté.