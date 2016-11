Un boulevard à Bamako baptisé au nom du Président Bouteflika

Un boulevard au centre ville de Bamako a été baptisé vendredi au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance à son rôle de personnalité marquante dans le processus de paix et de réconciliation au Mali. La cérémonie de baptisation s'est déroulée en présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et son homologue malien, Modibo Keïta. Les autorités de la ville de Bamako ont indiqué que cette initiative se veut "un témoignage de reconnaissance du peuple malien au président Abdelaziz Bouteflika" pour tous les efforts qu'il a consentis en faveur du retour de la paix et de la stabilité au Mali.