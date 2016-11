Tlemcen : 370 kg de cannabis saisis à Bab El Assa

Les douaniers ont opéré, mercredi soir dans la zone frontalière de Bab El Assa (Tlemcen), la saisie de 370 kg de canabis, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de la direction régionale des Douanes à Tlemcen. L'opération a été menée par les éléments du poste des douanes en coordination avec la brigade polyvalente des douanes de Marsa Ben M'hidi lors d'un barrage au lieu-dit "Ain El Khadra" dans la daira de Bab El Assa, lorsqu'un conducteur d'un véhicule a refusé d'obtempérer, selon la même source. Après une course poursuite sur la bande frontalière, il a abandonné sa voiture transportant 7 sacs et 9 colis contenant la drogue et a pris la fuite profitant de l'obscurité, a-t-on indiqué.