Meilleur joueur de la Fifa 2016 : Riyad Mahrez parmi les 23 nommés

Le milieu international algérien de Leicester City (Premier league anglaise) Riyad Mahrez a été nommé pour le prix du The Best -Joueur de la FIFA 2016- dont le lauréat sera annoncé lors de la cérémonie des FIFA Football Awards qui aura lieu à Zurich le 9 janvier 2017, a indiqué vendredi l'instance internationale. Le joueur algérien, auteur d'une excellente saison 2015-2016 couronnée par un titre de champion avec les Foxes et désigné meilleur joueur de la Premier league par ses paires, figure également dans la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or France Football 2016.