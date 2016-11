La situation liée à l'occupation israélienne est "insupportable"

Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que la situation dans les territoires palestiniens, qui est liée à l'occupation israélienne, ''était insupportable et qu'elle ne peut pas continuer pendant longtemps.'' M. Abbas a fait ces remarques lors d'une conférence de presse commune avec le Gouverneur général du Canada, David Johnston, au terme d'une réunion à Ramallah, en Cisjordanie. Le président palestinien a souligné qu'il est prêt à ''faire la paix avec Israël et à mettre en oeuvre la solution à deux Etats, en vertu de laquelle les Palestiniens et les Israéliens pourraient vivre côte à côte dans la sécurité, la paix et en ayant des relations de voisinage, conformément aux résolutions internationales et à l'Initiative de paix arabe.''