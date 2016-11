Tizi-Ouzou : la fondation Colonel Amirouche est née

La fondation Colonel Amirouche Ait Hamouda, héro de la guerre de libération nationale et un des chefs de la wilaya III historique, a été officiellement créée samedi lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au musée du Moudjahid de Tizi-Ouzou. L’annonce de sa création a été faite par Nourredine Ait Hamouda, fils du Colonel Amirouche, dans une salle archi comble, en présence du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, du wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, d’ex ministres, à savoir Mohamed Chérif Abbas, Chérif Rahmani et Meziane Chérif, et de nombreuses figures de la Révolution dont Djamila Bouhired, Yacef Saadi et Salah Goudjil.