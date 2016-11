La police turque disperse une manifestation à Istanbul

La police turque à dispersé samedi à l'aide de grenades lacrymogènes et de canons à eau des centaines de manifestants qui protestaient à Istanbul contre l'arrestation des chefs et d'élus du principal parti pro-kurde, ont rapporté des médias. Rassemblés dans le district de Sisli, les manifestants ont scandé des slogans dénonçant l'Etat "fasciste" et refusant d'être "réduits au silence". La police est intervenue rapidement, usant de grenades lacrymogènes et de jets d'eau pour disperser les protestataires, selon l'AFP.