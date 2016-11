Turquie: le principal parti pro-kurde va boycotter le Parlement

Le principal parti pro-kurde de Turquie et troisième parti de Turquie, le Parti démocratique des peuples (HDP), a annoncé dimanche qu'il cessait toute activité au Parlement, après l'arrestation vendredi de neuf de ses députés, dont ses deux co-présidents. "Notre groupe parlementaire et les dirigeants de notre parti ont pris la décision de cesser tout travail dans les organes législatifs après cette attaque totale", a annoncé le HDP dans un communiqué. Les coprésidents du HDP, Selahattin Demirtas et Figen Yüksekdag, et une dizaine d'autres députés ont été arrêtés vendredi par les autorités dans le cadre d'une enquête antiterroriste.