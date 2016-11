Inde: forte pollution de l'air dans la capitale

La capitale indienne fait face à l'un des pires épisodes de pollution de ces dernières années, a annoncé dimanche le gouvernement de l'Etat de Delhi. Un épais nuage de pollution recouvre depuis plusieurs jours la capitale, un épisode de pollution qui a débuté lors des célébrations de la grande fête hindoue de Diwali le week-end dernier, où des millions de pétards sont allumés et des feux d'artifice tirés, ce qui a eu pour effet de recouvrir la capitale d'une lourde chape de pollution. "Des mesures urgentes sont nécessaires pour résoudre ce problème", a déclaré le chef de l'exécutif de New Delhi, Arvind Kejriwal. "Tous les chantiers de construction et de démolition seront interdits pendant cinq jours et toutes les écoles demeureront fermées ces trois prochains jours", a-t-il ajouté.