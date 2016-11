Irak: au moins 18 morts et 23 blessés dans deux attentats

Au moins 18 personnes ont été tuées et 23 autres blessées dans deux attentats suicide dimanche dans deux villes au nord de la capitale irakienne Baghdad, ont annoncé des responsables. "Un kamikaze a fait détonner son véhicule piégé à l'entrée sud de Tikrit tandis qu'un second a fait exploser une ambulance à Samarra", ont précisé les responsables, cités par les agences. Vendredi, dix-huit déplacés ont été tués et quatre policiers blessés dans un attentat à la bombe qui a visé un convoi transportant des familles irakiennes dans la province irakienne de Salahuddin, également dans le nord du pays.