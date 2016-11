Un narcotrafiquant abattu dans le Sud et l'Ouest du pays

Un narcotrafiquant a été abattu et 6 autres ont été arrêtés samedi dans le Sud et l'Ouest du pays par les Gardes-frontières et des détachements combinés de l'Armée nationale populaire, qui ont saisi plus de 17 quintaux de kif traité, précise dimanche le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Gardes-frontières ont mis hors d’état de nuire, le 05 novembre 2016, un narcotrafiquant et arrêté 2 autres, au nord de la wilaya de Tindouf/3° région militaire et saisi 5 quintaux de kif traité, un véhicule tout-terrain et une motocyclette", précise le MDN.