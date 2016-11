Un important lot d’armements et de munitions saisi à Adrar

Un important lot d’armements et de munitions a été saisi dimanche matin par un détachement de l'Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel d’Adrar, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel d’Adrar (3ème Région militaire) a saisi, ce matin du 6 novembre 2016, un important lot d’armements et de munitions", note la même source. Il s'agit de 20 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 2 fusils semi-automatiques de type Simonov.