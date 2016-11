Six enfants tués dans un bombardement près de Damas

Au moins six enfants ont été tués dimanche dans un bombardement sur une garderie dans la partie rebelle de la ville de Harasta, près de Damas, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). D'après l'Observatoire qui dispose d'un large réseau de sources à travers la Syrie, 17 personnes, en majorité des enfants, ont été également blessées dans le bombardement. Dans la garderie, des traces de sang étaient visibles sur le sol, à côté d'un mur décoré avec des dessins d'enfants. Dans la ville de Douma voisine, au moins quatre civils ont également été tués par des bombardements, selon l'OSDH. Le conflit en Syrie a fait plus de 300.000 morts et déplacé plus de la moitié de la population depuis mars 2011.