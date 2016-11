Les offensives anti-Daech se poursuivent à Raqa et Mossoul

La force arabo-kurde soutenue par les Etats-Unis poursuit son offensive pour prendre Raqa, "capitale" du groupe terroriste Etat islamique (EI) en Syrie, accroissant la pression sur les terroristes déjà acculés à Mossoul, en Irak. Distantes de prhs de 400 kilomhtres, Mossoul et Raqa sont les deux dernières grandes villes contrôlées par l'EI, qui a perdu une grande partie des territoires qu'il avait conquis en 2014 en Syrie et en Irak. "La grande bataille pour la libération de Raqa et de sa province a commencé", a annoncé dimanche la porte-parole de l'offensive, Jihan Cheikh Ahmad, à Aïn Issa, une localité située à une cinquantaine de kilomhtres au nord de Raqa.