Theresa May en Inde pour préparer l'après-Brexit

La Première ministre britannique Theresa May a posé lundi son pays en champion du libre-échange, au premier jour d'un déplacement en Inde destiné à préparer le terrain pour un potentiel accord post-Brexit. Au cours de sa première visite bilatérale hors d'Europe depuis son arrivée à Downing Street en juillet, Mme May a promis que son pays "ne tournera pas le dos au monde" une fois sorti de l'Union européenne. "Nous voulons que le Royaume-Uni devienne le champion le plus impliqué et le plus passionné du libre-échange dans le monde", a déclaré la Première ministre devant un parterre d'industriels à New Delhi.