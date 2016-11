Trump et Clinton se battent jusqu'au bout

Avec neuf meetings dont l'un prévu juste avant minuit, Donald Trump et Hillary Clinton mettent un point final lundi à une campagne présidentielle américaine âprement disputée et à l'issue incertaine : les sondages sont serrés, même s'ils donnent un léger avantage à la candidate démocrate. Mme Clinton, 69 ans, qui espère devenir mardi la première femme présidente des Etats-Unis après 44 présidents, avait prévu lundi deux étapes en Pennsylvanie, une dans le Michigan, et un tout dernier meeting en Caroline du Nord juste avant minuit. Pour son meeting du soir en Pennsylvanie, elle sera rejointe par le président Barack Obama, sa femme Michelle, son mari Bill Clinton et leur fille Chelsea. Egalement attendus, Bruce Springsteen et Jon Bon Jovi.