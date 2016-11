L'Opep reste attachée à l'accord d'Alger

Le secrétaire général de l'Opep, Mohamed Barkindo, a déclaré lundi à Abou Dhabi que l'Opep restait attachée à l'accord d'Alger et a qualifié de "vitale" la coopération entre les membres et non membres de l'organisation en vue de rééquilibrer le marché pétrolier. "Il est vital que les pays Opep et non-Opep se réunissent et prennent des mesures coordonnées pour rééquilibrer le marché dans leur intérêt commun", a déclaré M. Barkindo à l'ouverture d'une conférence internationale sur le pétrole à Abou Dhabi. Fin septembre à Alger, les pays de l'Opep sont parvenus à un accord historique pour réduire leur production d'or noir afin de soutenir les prix du brut qui pâtissaient depuis 2014 d'une offre excédentaire.