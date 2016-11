Près de 3 000 migrants secourus en mer en une journée

Les autorités italiennes ont annoncé que près de 3 000 migrants et réfugiés secourus en mer Méditerranée ont débarqué lundi dans divers ports du sud du pays. Le Datillo, un navire de la garde côtière, est arrivé dans le port de Palerme, capitale régionale de la Sicile, avec 1 045 personnes et dix corps à bord, selon les garde-côtes. Egalement en Sicile, 712 migrants ont atteint le port d'Augusta, à bord de deux navires des marines italienne et espagnole. Un autre navire des garde-côtes, transportant 799 personnes secourues en mer et quatre corps de migrants, a atteint le port de Reggio de Calabre un peu plus tard dans la journée.