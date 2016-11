Près de 1,9 million de cas de paludisme au Soudan du Sud

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré dans un rapport publié lundi que près de 1,9 million de cas de paludisme ont été signalés à travers le Soudan du Sud jusqu'au 23 octobre, contre 1,82 million au cours de la même période en 2015. "Tous les comtés ont signalé une recrudescence du paludisme à travers le pays en 2016, avec le Bahr El Ghazal du nord et le Nil supérieur déclarant deux fois plus de cas par rapport à 2015", montre le rapport. L'OMS a indiqué que l'incidence du paludisme sur les sites où vivent des personnes déplacées dans certains comtés se situe à des niveaux prévus, suite à une série d'interventions par des organisations sanitaires, notamment l'amélioration de l'accès médical par les cliniques mobiles et la distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide.